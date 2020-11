Dalla ex Bella Hadid a Drake: le star che supportano The Weeknd contro i Grammy Awards

Anche Elton John e Sophie Turner

Sono diverse le celeb che nelle ultime ore hanno mandato un messaggio per sostenere The Weeknd nel caso Grammy Awards.

Nonostante il successo del disco "After Hours" e soprattutto del singolo "Blinding Lights", il 30enne non compare in nessuna categoria delle nomination dei premi della musica 2021. The Weeknd ha reagito definendo i Grammy "corrotti".

Intanto il presidente della Recording Academy Harvey Mason Jr. ha smentito la teoria secondo cui il cantante non ha ricevuto candidature perché non può esibirsi durante la serata di premiazione, visto che poco dopo sarà impegnato al Super Bowl 2021.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Un artista leggendario ha dato il suo appoggio a The Weeknd: stiamo parlando di Elton John che ha pubblicato un post su Instagram scrivendo che per lui "Blinding Lights" è Song of the Year e Record of the Year (la differenza è che il primo va a chi ha scritto il brano, il secondo la canzone in generale).



Bella Hadid, la ex fidanzata dell'artista di "After Hours", ha mostrato il suo supporto mettendo like a questo post.

Intanto Drake ha pubblicato un lungo messaggio nelle Stories, scrivendo che dobbiamo accettare il fatto che "quello che era una volta il più alto riconoscimento potrebbe non essere più importante per gli artisti di oggi e quelli che verranno. È come un parente che continui ad aspettarti che si sistemi, ma che non riesce a cambiare il proprio comportamento".

Ha quindi detto di essere lui stesso un fan dell'ultimo lavoro di The Weeknd: "L'altro giorno gli ho detto che ero sicuro sarebbe stato album o canzone dell'anno, ma non è andata così".

Drake support Abel on his Instagram stories. pic.twitter.com/SwqajBNdJZ — The Weeknd News (@NewsWeeknd) November 25, 2020

Anche dal mondo del cinema è arrivato un messaggio di sostegno: è quello di Sophie Turner, che ha condiviso una Story definendo The Weeknd "il migliore".

Sophie Turner gives credit to The Weeknd and calls him ‘The Best’. pic.twitter.com/dF85aRMRaf — al / FUCK DA SCAMMYS (@blamemyrep) November 25, 2020

ph: getty images