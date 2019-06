Con che capelli ti immagini Halsey? La stessa cantante e il fidanzato Yungblud non sanno rispondere a questa domanda

Ma forse tu puoi dare una mano

Quando la carriera di Halsey era decollata con il disco "Badlands", la cantante sfoggiava una parrucca azzurro-blu e probabilmente ti ricordi di averla conosciuta proprio con quel colore di capelli.

Ma da allora la star ha sfoggiato decine di diversi hairstyle, praticamente uno nuovo a ogni uscita pubblica ufficiale.

@halsey These hairstyles prove that Ashley can't do wrong AT ALL 🥂🥂😍😍❤️❤️😭😭 pic.twitter.com/F9Gsk3cMgb — Alessandro ♊♊❤☺😈🏳️‍🌈🇵🇷 (they/them) (@lustformldhfk) 1 gennaio 2018

La 24enne ha riflettuto proprio su come questi cambi di look possano aver influenzato la sua identità, nell'ultima intervista su Rolling Stone Usa.

Halsey ha raccontato che ha chiesto al fidanzato Yungblud come lui se la immagina quando sono lontani: "Stavo parlando con Dom l'altro giorno (Dominic Harrison è il vero nome del cantante) e gli ho chiesto: 'Quando sei sdraiato a letto la notte mentre sei in tour e ti manco, come mi immagini? Mi immagini con i capelli corti castani? Con i capelli lunghi biondi?"

"E lui mi ha risposto: 'Davvero non lo so'".

La stessa artista di "Nightmare" ha ammesso che neanche lei sa bene come immaginarsi e ha aggiunto: "Ci ho pensato per un po' e mi sono chiesta 'è una cosa buona o cattiva?'. Significa che non ho il senso della mia identità? O è una cosa positiva che non limito la mia percezione perché non ho permesso a me stessa di immaginarmi come una sola cosa, visto che non sono stata una sola cosa per abbastanza tempo?".

Halsey ha spiegato di non aver ancora trovato una risposta a queste domande ma, mentre aspetti che risolva questi filosofici dubbi, puoi sempre darle una mano dicendo nel sondaggio qui sotto come te la immagini tu!

Sulla copertina di Rolling Stone, Halsey ha voluto celebrare la bellezza naturale mostrando orgogliosa la ricrescita dei peli sotto le ascelle. Vai qui per vedere la cover!

ph: getty images