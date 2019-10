I complimenti personalizzati di Harry Styles sono tutto quello di cui hai bisogno

Oltre ovviamente al suo nuovo singolo!

Mentre stai ancora cercando di riprenderti dal video super hot che ha appena pubblicato Harry Styles, c'è qualcosa che ti farà sciogliere ulteriormente: l'ultimo suo progetto sociale.

Il cantante ha lanciato il sito Do You Know Who You Are.com dove puoi ricevere dei complimenti personalizzati e firmati da lui.

Basta scrivere il tuo nome, schiacciare invio e uscirà un messaggio dolce e positivo che include l'acronimo TPWK, ovvero Treat People With Kindness (tratta le persone con gentilezza) e la firma del 25enne. Harry Styles ha messo online il sito in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, che cadeva ieri 10 ottobre.

La frase "Do You Know Who You Are?" era apparsa nei giorni scorsi su una serie di cartelloni affissi all'improvviso in giro per il mondo. Si trattava di una serie di indizi che lasciavano intuire il grande ritorno della pop star.

E infatti è arrivato "Lights Up" (dove canta più volte quella frase), il primo anticipo del nuovo album di Mr. Styles, il secondo della sua carriera solista, in uscita tra poco. In una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone USA, Harry aveva dichiarato che il suo nuovo disco sarà "tutto sul fare sesso e sul sentirsi tristi".

Corri qui per vedere il video di "Lights Up"!

ph: getty images