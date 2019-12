Come sono cresciuti George, Charlotte e Louis nella cartolina di Natale di William e Kate

Ieri hanno iniziato le Feste con un pranzo dalla Regina

Gli amici e conoscenti del principe William e Kate Middleton stanno ricevendo la loro cartolina di Natale e come sempre sono i Royal Babies a rubare la scena.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge non hanno ancora condiviso l'immagine sui social, ma un rappresentante della Royal Air Force ha postato su Twitter il biglietto di auguri che ha trovato nella casella della posta, facendoci dare un'occhiata in anteprima.

Nella foto si vede tutta la famiglia posare con una moto d'epoca. William, seduto al posto di guida, tiene un adorabile principino Louis in braccio, mentre il principe George e la principessa Charlotte sorridono dal sidecar. Kate, chic come sempre, in un vestito blu con i boccoli più accentuati del solito.

La famiglia reale ha già iniziato a festeggiare il Natale, ieri hanno partecipato all'annuale pranzo che la regina Elisabetta tiene a Buckingham Palace.

Sono arrivati separati: Kate in una macchina con la principessa Charlotte, 4 anni, e con il principe Louis, che ha 18 mesi. William in un'altra automobile con il primogenito George, 6 anni.

Louis, forse un po' spaventato dai fotografi, ha regalato questa fantastica espressione:

Mentre l'ultimo nato resterà a casa con i nonni materni il giorno di Natale, George e Charlotte sono attesi quest'anno per la prima volta alla tradizionale passeggiata della famiglia reale.

