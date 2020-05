Cole Sprouse ha risposto a tono alle critiche del collega Casey Cott sulla sua barba

Cole Sprouse adora il suo nuovo look e non ha intenzione di tollerare critiche in proposito!

Durante #IoRestoACasa, l'attore ha deciso di provare a farsi crescere barba e baffi e ha raccontato piacersi molto così, durante un'intervista virtuale con Jimmy Fallon.

Il collega di "Riverdale" Casey Cott ha visto il video della chiacchierata online e ha fatto un commento poco carino nei confronti del nuovo stile del 27enne: "Perché continua a toccarsi quell'orribile barba sul mento durante l'intervista?" ha scritto sotto alla clip del Tonight Show.

Cole Sprouse ha replicato con una stoccata epica: "Quella barba ha detto più parole in quella intervista, di quanto hai fatto tu nelle ultime quattro stagioni".

That hairy chin said more words in that interview than you did in the last 4 seasons.