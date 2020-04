Cole Sprouse ha risposto ai rumors “infondati” sull’aver tradito Lili Reinhart con Kaia Gerber

"Siate umani, non fate i pagliacci"

Cole Sprouse ne ha abbastanza delle speculazioni sulla sua vita sentimentale e ha messo in chiaro cosa pensa di chi cerca di ingigantirle.

In particolare, l'attore si è riferito a dei rumors circolati ultimamente su di lui e su Kaia Gerber. Il 27enne sta con Lili Reinhart - pur tra qualche alto e basso - da quasi tre anni, ma qualcuno ha iniziato comunque a ipotizzare online che potesse avere un coinvolgimento sentimentale con la modella e quindi che stesse tradendo la co-star di "Riverdale".

Dopo aver visto questi gossip, Cole Sprouse ha personalmente smentito attraverso una Instagram Story.

"Tollero un sacco di rumors e di calunnie dalla gente online che sostiene di essere mia fan. Fan che si sentono autorizzati a scavare nella mia privacy perché non concedo mai troppo - ha scritto - Ma attaccare i miei amici, con accuse infondate, pubblicare il mio indirizzo e mandare minacce di morte sono tutti segnali di insanità e fanatismo".

"Scegliete di essere umani, basta fare i pagliacci" ha aggiunto, con l'emoji di un clown al posto della parola.

Cole Sprouse responds to claims that he cheated on Lili Reinhart with Kaia Gerber. pic.twitter.com/cpDskDD1wz — Pop Crave (@PopCrave) April 20, 2020

In un'altra Story, ha continuato così: "Quando ho iniziato una relazione pubblica, questa era una delle conseguenze prevedibili. E anche se non ho mai avuto intenzione di mostrare parti della mia vita privata all'orda famelica, è chiaro che la mia moderazione nel tenerli aggiornati ha permesso loro di mettere il naso nelle mie abitudini e stile di vita".

Cole Sprouse e Kaia Gerber sono amici e a far partire i rumors sarebbero state delle foto della modella a casa di lui, peccato che non fossero recenti.

Intanto una fonte di E! News ha assicurato che l'attore e Lili Reinhart stanno ancora insieme, pur divisi da questo periodo del #IoRestoACasa: "Lili e Cole sono ancora una coppia. Non sono in auto isolamento insieme ma non si sono lasciati".

"La loro relazione ha vissuto alti e bassi - ha aggiunto, riferendosi al breakup della scorsa estate - Ma parlano ogni giorno e tengono molto l'uno all'altro. Adesso stanno cercando di tenere la storia lontano dai riflettori".

ph: getty images