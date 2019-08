Cole Sprouse era stato chiamato per interpretare un altro ruolo in “Riverdale”

Ha parlato anche del tributo a Luke Perry

Scommettiamo che non riusciresti a immaginarti "Riverdale" con qualcun altro che non siano K.J. Apa nel ruolo di Archie Andrews e Cole Sprouse in quello di Jughead Jones.

Eppure le cose potevano andare in modo molto diverso: Cole ha appena svelato a Variety - sul numero speciale dedicato alle giovani promesse del mondo dello spettacolo - di essere stato chiamato a fare l'audizione per un altro ruolo, cioè quello principale di Archie.

È stato lui stesso a insistere per interpretare Jughead: "Ho detto che lo trovavo più nel mio stile". "E ho letto la parte come fossi Rod Serling" ha aggiunto, riferendosi al narratore di "Ai confini della realtà".

Ed è proprio grazie a lui se Jughead ha avuto più spazio nella serie: quando i produttori hanno visto come recitava, hanno trasformato quello che doveva essere un personaggio marginale in uno di primo piano.

Cole Sprouse ha parlato anche del tributo a Luke Perry. L'attore, purtroppo scomparso lo scorso marzo all'età di 52 anni, interpretava Fred Andrews in "Riverdale".

All'inizio della prossima stagione, verrà ricordato con una speciale puntata intitolata "In Memoriam": "L'importante linea che stiamo cercando di tracciare è come separare, come ritrarre le vere emozioni ma dal punto di vista dei personaggi" ha detto il 27enne.

Embed from Getty Images

"Se facessimo un'intera trama strappalacrime sulla mia relazione con Luke, non sarebbe un lavoro ben fatto. Il mio lavoro è farlo attraverso gli occhi di Jughead... Luke era una persona gentile che non avrebbe voluto vedere la gente piangere per lui. Spero che questo episodio gli renda giustizia ma penso che il modo in cui lo abbiamo vissuto gli renda già giustizia".

Oltre a Cole Sprouse, Variety ha scelto Camila Cabello per lo speciale "Power of Young Hollywood" ed entrambi hanno partecipato all'evento del magazine. Vai qui per vedere quanto erano splendidi!

ph: getty images