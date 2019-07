Cole Sprouse e Lili Reinhart si sarebbero lasciati dopo 2 anni d’amore

Oh no!

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno la sera di lunedì 22 luglio: Cole Sprouse e Lili Reinhart si sarebbero lasciati dopo 2 anni di relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lili Reinhart (@lilireinhart) in data: 14 Feb 2019 alle ore 10:07 PST

Ad annunciare al mondo intero il fatto che i due attori non sarebbero più una coppia è stato il magazine statunitense Us Weekly, seguito a ruota da E! News, che ha aggiunto che non vivrebbero più insieme dall'inizio dell'estate.

L'ultima apparizione di Lili e Cole insieme risale a pochi giorni fa, quando erano fianco a fianco alla San Diego Comic-Con.

Visualizza questo post su Instagram Please don’t put me between these two ever again. Un post condiviso da Lili Reinhart (@lilireinhart) in data: 21 Lug 2019 alle ore 9:28 PDT

Anche se la rottura non è stata ancora ufficializzata dai diretti interessati, ha spezzato il cuore di tantissimi fan.

io non posso accettare che Lili e Cole si siano lasciati💔 — 𝕛𝕖𝕥 𝕓𝕝𝕒𝕔𝕜 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥 (@drunknwastedd) July 22, 2019

Ho appena scoperto che Lili Reinhart e Cole Sprouse si sono lasciati.

Non ho più fiducia nell'umanità. pic.twitter.com/gE8wx3Tc7M — Giulia🤪🌈 (@heyimfilli) July 22, 2019

Pare che Lili Reinhart e Cole Sprouse si siano lasciati. Se non vedo non credo. E non voglio crederci. 🙃 — (っ◔◡◔)っ𝐡𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢 ( ꈍᴗꈍ) (@holacrisi) July 22, 2019

Cole Sprouse e Lili Reinhart di #Riverdale si sono lasciati. Non ci voglio credere. pic.twitter.com/eJNo2Rty1O — Alice🙃 (@dobrevsunicorns) July 22, 2019

Cole e Lili si erano conosciuti nel 2017 sul set di "Riverdale", dove interpretano i personaggi di Jughead Jones e Betty Cooper. In questi due anni d'amore, nonostante siano sempre stati molto riservati, ci hanno regalato tanti couple goals, come quando solo qualche mese fa, l'attore aveva raccontato la cosa più romantica che ha fatto per la fidanzata.

ph: getty images