Cole Sprouse e Lili Reinhart separati all’after party degli Oscar 2020 fanno preoccupare i fan della coppia

Non si sono visti insieme né sul tappeto rosso né all'interno della festa

È successo qualcosa tra gli Sprousehart?

Se lo stanno chiedendo i fan dopo che Cole Sprouse e Lili Reinhart hanno deciso di posare separatamente sul red carpet dell'after party di Vanity Fair agli Oscar 2020.

In passato, i due aveva calcato insieme il tappeto rosso di grandi eventi, come il Met Gala, e quindi il fatto che questa volta non si siano fatti fotografare come coppia ha sollevato qualche perplessità sullo status della loro relazione, iniziata nel 2017.

Cole è arrivato all'after party degli Oscar con il fratello gemello Dylan Sprouse. Mentre Dylan ha posato con la fidanzata Barbara Palvin, Cole non è stato visto sul red carpet con Lili.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Lili Reinhart ha camminato sul tappeto rosso da sola e poi ha posato con le colleghe di "Riverdale" Camila Mendes e Madelaine Petsch

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Dentro alla festa, Cole è stato visto in compagnia del BFF e co-star di "Riverdale" KJ Apa.

Embed from Getty Images

Mentre Lili è rimasta in compagnia delle amiche della serie.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Non ci sono dimostrazioni fotografiche di un possibile incontro tra Cole Sprouse e Lili Reihnart all'interno della festa e, secondo una fonte di E! News, non avrebbero proprio interagito: "Lili e Cole sono arrivati circa nello stesso momento ma non sono stati visti insieme. Cole e Dylan sono stati vicini per la maggior parte del tempo e con loro c'era Barbara ma non è stata vista nessuna interazione tra loro e Lili".

"Lili è stata con Camila e Madelaine. Si sono fatte scattare delle foto e sono andate al bar per bere un drink insieme".

Queste speculazioni sullo status della love story degli Sprousehart arrivano dopo che la scorsa settimana i fan avevano notato che Lili Reinhart aveva smesso di seguire Cole Sprouse su Instagram.

L'attrice aveva poi personalmente spiegato la cosa come "un problema tecnico" sul social. Attualmente si seguono ancora a vicenda.

ph: getty images