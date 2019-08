Cole Sprouse ha spiegato come l’hanno fatto sentire i rumors sul breakup con Lili Reinhart

Gossip che si sono rivelati falsi

Se due settimane fa ti era caduto il mondo addosso sentendo i gossip che volevano che Cole Sprouse e Lili Reinhart si fossero lasciati, la reazione dell'attore è stata sicuramente molto più zen.

Cole è nello showbiz da un bel po' di tempo - già a otto mesi aveva avuto il suo primo ingaggio - e quindi non si fa spaventare dal gioco del gossip.

Durante l'evento di Variety, per il lancio del numero in cui il 27enne è incluso tra le giovani promesse del mondo dello spettacolo, Entertainment Tonight gli ha chiesto se la notizia del breakup, completamente falsa, gli avesse dato fastidio.

"Incredibilmente" ha detto all'inizio, scherzando. E poi ha chiarito che quello che gli altri pensano sulla sua vita sentimentale non lo sfiora minimamente: "Non mi interessa. È la natura della nostra industria".

"Penso che ci devi ridere su. È in un certo senso qualcosa per cui hai firmato, finché riesci a prenderla con leggerezza e scherzarci sopra, va tutto bene".

A fine luglio, W Magazine aveva lanciato l'intervista Cole Sprouse e Lili Reinhart spiegando che era stata fatta a maggio e che ora non stavano più insieme. Il 27enne e la 22enne avevano reagito ripostando la copertina del giornale e prendendosi gioco della "breaking news" sulla fine della loro storia, ma non avevano mai smentito ufficialmente i rumors sulla rottura.

Poi però non ci sono stati più dubbi quando, durante il compleanno di lui, la fidanzata gli ha dedicato una romanticissima poesia.

Oltre a Cole Sprouse, Variety ha scelto Camila Cabello per lo speciale "Power of Young Hollywood" ed entrambi hanno partecipato all'evento del magazine. Vai qui per vedere quanto erano splendidi!

ph: getty images