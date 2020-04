Cody Simpson si è aperto sul frequentare donne indipendenti come Gigi Hadid e Miley Cyrus

Le donne che lo hanno reso "un umano migliore"

Cody Simpson ha scritto di suo pugno un articolo per il Sydney Morning Herald, in cui ha descritto le donne forti e indipendenti che lo hanno reso "un umano migliore".



Il cantante australiano è partito dalle nonne Gail e Christina e dalla mamma Angie: "Devo loro molta della mia umiltà. La mia capacità di prendere buone decisioni arriva dal modo in cui sono stato cresciuto: non voglio deludere mia mamma o le mie nonne".

Poi la sorellina Alli: "Non ho mai litigato con lei. È sempre stata una figura stabile nella mia vita, siamo migliori amici. Sono protettivo nei suoi confronti ma la lascio anche vivere la sua vita e prendere le sue decisioni. Apprezza i miei consigli, comunque, e parliamo spesso".

Dopo aver parlato di una maestra di scuola e della nuotatrice olimpica Stephanie Rice tra le donne che lo hanno ispirato, ha citato una ex fidanzata e la sua attuale ragazza.

La ex è Gigi Hadid: "Sono stato con Gigi per due anni, mi è sempre piaciuto stare con donne indipendenti dalla forte personalità. Non ho mai avuto il cuore spezzato nel senso più profondo, ma sono stato deluso in alcune relazioni".

Poi ampio spazio a Miley Cyrus, che frequenta dallo scorso ottobre: "Stare con Miley è una cosa meravigliosa successa nella mia vita. È creativa e ispirante, fieramente indipendente e mi incoraggia a essere me stesso. Siamo entrambi tipi creativi che supportano l'uno il lavoro dell'altra".

"Miley ispira anche la mia arte. Ci sono delle poesie romantiche che ho scritto e sì, potrebbero essere su di lei. È inevitabile che ciò che succede nella mia vita privata traspaia nel mio lavoro".

Il 23enne aveva proclamato una di queste poesie per festeggiare i primi sei mesi insieme alla cantante.

Cody Simpson ha parlato anche di matrimonio: "Credo nel matrimonio ma non ci ho mai pensato molto. Sono troppo giovane per considerarlo. Continuo a circondarmi di donne positive che mi ispirino e che mi insegnino nuove cose ogni giorno".

