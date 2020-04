Cody Simpson ha dedicato una romantica poesia a Miley Cyrus per i loro primi sei mesi insieme

Dolcissimo

Cody Simpson non poteva trovare modo più dolce per celebrare il sesto mesiversario della relazione con Miley Cyrus.

Durante uno degli Instagram live che la cantante sta tenendo durante #IoRestoACasa, il fidanzato le ha letto una romantica poesia che ha scritto di suo pugno per lei ed è contenuta nella raccolta "Prince Neptune".

Tradotta, suona più o meno così: "Nella notte antica, vola ancora una volta a casa sua tra le stelle. Cerco di inseguirla ma non ci riesco perché non posso respirare così in alto nei cieli radiosi in cui indugia. Posso solo ammirarla dal basso, umile poeta con il desiderio di ciò che è più bello. E lei è la più bella. Dorme nelle foreste invernali, ma è l'unica che nuota nel sole e non brucia". Wow!

Miley Cyrus si è sciolta in un brodo di giuggiole mentre Cody Simpson recitava la poesia e poi si sono detti un'infinità di volte "ti amo", come puoi vedere nel video:

Miley Cyrus taking in Cody Simpson’s love poem about her from his poetry book is absurdly cute 💞 pic.twitter.com/QopzirUA0Z — Alyssa Bailey (@alyssabailey) April 2, 2020

Non è finita qui, perché l'australiano ha anche pubblicato un tributo su Instagram: "Sei mesi con te valgono una vita intera con chiunque altro" ha scritto nelle Stories, su una foto della 27enne.

Miley Cyrus e Cody Simpson erano diventati una coppia lo scorso ottobre, dopo che la cantante aveva annunciato la separazione da Liam Hemsworth in agosto e dopo una breve parentesi con Kaitlynn Carter.

Lo scorso marzo, si sono regalati il primo tatuaggio di coppia.

ph: getty images