Cody Simpson ha festeggiato il compleanno a Milano, mentre Miley Cyrus gli ha mandato dei dolci auguri via social

Ha compiuto 23 anni

Cody Simpson ha compiuto 23 anni lo scorso 11 gennaio e li ha festeggiati in Italia!

Il cantante ha partecipato ad alcuni eventi della Milano Moda Uomo autunno inverno 2020/2021, in corso nel capoluogo lombardo. È stato avvistato alla sfilata di Dsquared2 e poi a quella di Emporio Armani.

La fidanzata Miley Cyrus, rimasta in America, gli ha fatto gli auguri in alcune Stories: "Buon compleanno al mio miglior amico in tutto il mondo. Ti amo e amo la nostra vita piratesca" ha scritto in una.

E ancora: "Buon compleanno al mio umano preferito con cui fare cose strane" ha scritto postando un video in cui si fanno la maschera al viso.

Visualizza questo post su Instagram cuties👼🏽🖤 happy birthday cody🎉 Un post condiviso da Miley Cyrus🕊 (@cyrusfeelings) in data: 11 Gen 2020 alle ore 2:05 PST

Miley Cyrus aveva già spiegato la scorsa settimana che non sarebbe stata con Cody Simpson nel giorno del suo compleanno. Per questo gli aveva già dato il suo regalo: una borsa risalente al XIX secolo e personalizzata con la scritta "Prince Neptune".

"Prince Neptune" è il titolo del libro scritto dall'australiano: una raccolta di poesie che uscirà ad aprile.

ph: getty images