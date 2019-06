Chris Evans non le ha mandate a dire a chi voleva un “pride etero” durante il Pride Month

Giugno è il Pride Month, quest'anno è ancora più speciale perché sono passati esattamente 50 anni dai moti di Stonewall del 1969 - in cui si reagì per la prima volta ai raid della polizia nei bar gay a New York - e che sono simbolicamente considerati l'inizio del movimento di liberazione della comunità arcobaleno.

Che ci sia assolutamente bisogno di un mese per celebrare l'orgoglio e sottolineare che i diritti LGBTQ+ sono diritti umani, lo dimostra la triste trovata di tre uomini di Boston che si dichiarano etero e che volevano organizzare un "pride etero" durante il Pride Month.

Per fortuna c'è un supereroe come Chris Evans che li ha subito rimessi al loro posto, dopo aver letto un tweet che rilanciava la notizia: "È il mese del Pride e tre uomini di Boston vogliono un permesso per un pride etero" si legge sul social.

Captain America ha risposto con un carico di ironia, che è molto meglio della rabbia quando si tratta di far mettere la coda tra le gambe a qualcuno.

Wow! Cool initiative, fellas!! Just a thought, instead of ‘Straight Pride’ parade, how about this: The ‘desperately trying to bury our own gay thoughts by being homophobic because no one taught us how to access our emotions as children’ parade? Whatta ya think? Too on the nose?? https://t.co/gaBWtq2PaL