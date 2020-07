Chris Evans e tante altre star stanno mandando messaggi a un bimbo che ha coraggiosamente salvato la sorella

Dagli eroi del grande schermo a quelli della vita reale.

Chris Evans ha sentito che un bambino che si chiama Bridger ha salvato la vita della sorella minore attaccata da un cane, e così non ha esitato a mandargli un messaggio.

via GIPHY

La storia di Bridger è diventata nota quando la zia Nikki l'ha raccontata su Instagram: "Mio nipote è un eroe che ha salvato la sua sorellina dall'attacco di un cane. Lui si è fatto avanti così che il cane non arrivasse alla sorella. Più tardi mi ha detto: 'Se qualcuno doveva morire, ho pensato che sarei dovuto essere io'". Per fortuna è riuscito a trascinare via la sorella e sé stesso ma purtroppo è rimasto ferito al viso, con 90 punti di sutura.

Chris Evans ha registrato uno speciale video per il bimbo, presentandosi come il supereroe che ha interpretato: "Sono Captain America e ti volevo dire wow, sei un eroe. Quello che hai fatto è così coraggioso e altruista. Tua sorella e i tuoi genitori devono essere orgogliosi di te".

Poi gli ha promesso che gli manderà lo scudo di Cap perché: "Te lo meriti".

Anche un altro supereroe Marvel ha applaudito Bridger, ovvero Mark Ruffalo: "Ho letto quello che ti è successo e volevo dirti che le persone che mettono il bene degli altri davanti al proprio sono le persone più eroiche che conosco. Rispetto e ammiro il tuo coraggio e il tuo cuore. Il vero coraggio è sapere qual è la cosa giusta da fare e farla anche se ti potrebbe fare male".

"Sei più uomo tu di tanti, tanti altri che ho visto o conosco" ha scritto, firmandosi Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk/Professor).

This is why the Hulk is the strongest avenger. Bridger is a King. pic.twitter.com/Fo7uyBvVSb