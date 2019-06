Chris Brown starebbe per diventare padre per la seconda volta

È già papà di Royalty

Secondo diversi tabloid statunitensi, Chris Brown starebbe per diventare papà bis.

Il rapper aspetterebbe un figlio da Ammika Harris, con la quale però non starebbe più insieme. Per ora nessuno dei due ha confermato la notizia della gravidanza, ma proprio essa sarebbe stata la causa per cui sarebbe finita con la più recente fidanzata Indya Marie.

Chris Brown è già padre di Royalty, avuta con Nia Guzman, alla quale ha dedicato il settimo album in studio chiamandolo come lei.

Su Instagram, il 30enne è un papà orgoglioso, condividendo spesso foto della figlia, compreso un photo shoot professionale all'ultimo compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial) in data: 27 Mag 2019 alle ore 12:11 PDT

Intanto, Chris Brown e Drake hanno messo ufficialmente fine alla faida che durava da anni con la pubblicazione della canzone inedita "No Guidance". Fai partire il video per ascoltare il brano:

