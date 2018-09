Chloe Ferry difende Marnie Simpson, che era stata attaccata dai troll sul suo fisico

Si dice che l'amico sia colui che resta quando tutto il mondo ti volta le spalle e Chloe Ferry ha dimostrato di essere una vera BFF!

La star di Geordie Shore non si è fatta problemi ad intervenire contro i troll che stavano criticando Marnie Simpson per il suo aspetto fisico.

Già la mamma di Marns aveva puntualizzato che chi lascia solo commenti negativi, probabilmente è mosso dall'invidia.

E Chloe ha ribadito il concetto rispondendo al commento della madre dell'amica e scrivendo: "Sono totalmente d'accordo, Marnie è incredibile! La gente è così invidiosa".

I totally agree Marnie is unreal! People are so jealous https://t.co/QHbN8EC3cV — Chloe ferry (@Chloe_GShore) 7 settembre 2018

Anche se è bello vedere come le persone vicine a Marnie Simpson facciano scudo intorno a lei, ovviamente in un mondo ideale sarebbe meglio che non ce ne fosse proprio bisogno. Insomma, un reminder per non dimenticarsi mai che al di là dello schermo c'è qualcuno con dei sentimenti.

Geordie Shore 17 va in onda in prima tv ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

ph: getty images