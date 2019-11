Chi è Austin Wilson, il nuovo fidanzato di Demi Lovato

Quello che c'è da sapere su di lui

Demi Lovato ha un nuovo fidanzato ed è già ufficiale su Instagram: ha postato una romantica foto con Austin Wilson, per annunciare di essere innamorata.

La stessa cosa ha fatto lui, pubblicando un'immagine in cui abbraccia la cantante. "Il mio cuore" e "Il mio amore" recitano rispettivamente le didascalie delle due foto: insomma, è proprio un Instagram official!

Visualizza questo post su Instagram My Love🥰 Un post condiviso da 🌴 LA🌴 (@austingwilson) in data: 12 Nov 2019 alle ore 11:03 PST

Ma chi è Austin Wilson, di cui non si era mai parlato prima in relazione a Demi Lovato?

Austin ha 25 anni (Demi ne ha 27) e abita a Los Angeles. È figlio di George Wilson, considerato una delle leggende dello skateboard e del surf degli anni '70, appartenente al gruppo Z-Boys di Dogtown.

Di professione fa il modello e ha 50mila follower sul suo account Instagram, destinati solo ad aumentare dopo il new couple alert.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌴 LA🌴 (@austingwilson) in data: 23 Feb 2019 alle ore 12:02 PST

Adora i tatuaggi, ne ha anche alcuni sul viso, ed è un fan del baseball. Oltre alla fidanzata famosa, è amico di altre celebrità come Sam Smith e Dj Khalid.

Non si sa ancora come Demi Lovato e Austin Wilson si siano conosciuti e innamorati. Sicuramente entrambi conoscevano Thomas Trussell, un modello putroppo recentemente scomparso per overdose a soli 30 anni. Tutti e due hanno pubblicato un tributo dedicato a lui sui social.

Non ci sono stati gossip a preparare il terreno: è stata la cantante a svelare per prima la relazione con Austin Wilson (vai qui per vedere come).

A fine ottobre, era arrivata la notizia della fine del flirt tra Demi Lovato e la star dei reality Mike Johnson.

ph: getty images