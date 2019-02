Charlotte Crosby: il fidanzato Josh Ritchie potrebbe farle la proposta di matrimonio in tv

Prepariamo i popcorn!

Il fidanzato di Charlotte Crosby ha appena parlato di una possibile proposta di matrimonio e ci sono grandi possibilità che lo vedrai chiederle la mano in tv.

Confidandosi con il The Sun, Josh Ritchie ha spiegato: "Penso che se ci fidanzeremo ufficialmente, la cosa verrà filmata".

L'ultima parola spetta però a Charlotte visto che, come dice il nome del programma, The Charlotte Show è roba sua: "È il suo show - ha aggiunto Josh - Non posso dirle: 'ti farò la proposta ma non voglio le telecamere. Penso che non sarebbe giusto, deve avere tutte le opzioni".

View this post on Instagram Tonight at #ntas with my lover @charlottegshore ❤️❤️ A post shared by Joshua Ritchie (@joshuaritchie1) on Jan 22, 2019 at 9:42am PST

Ma comunque Josh ha intenzione di sorprenderla: "Ovviamente non le dirò che sto per farle la proposta di matrimonio. Quello che farò sarà parlarne con la produzione. E con sua mamma e suo papà".

Ma prima di darle l'anello, c'è un'altra tappa da affrontare: "Adesso non viviamo ancora insieme, vedrò cosa fare quando inizieremo a vivere insieme".

Charlotte Crosby è appena tornata nel più famoso (e terrificante) studio di Just Tattoo of Us e ha dato il via alla nuova stagione non solo portando il fidanzato Joshua Ritchie a condurre con lei, ma anche i suoi genitori come prime vittime del "tatuaggio a tua insaputa".

Clicca QUI per vedere il primo episodio di Just Tattoo of Us 4 completo e ti ricordiamo che lo show va in onda con una nuova puntata ogni lunedì alle 22.50 su MTV (Sky 130) e su NOW TV!