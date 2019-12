Charlotte Crosby pensa che l’ex Josh Ritchie l’abbia tradita: “Ho le prove”

"Ho i messaggi delle altre ragazze"

Lasciarsi non è mai facile ma quando si tratta di Charlotte Crosby si porta dietro sempre un bel bagaglio di drammi.

La star di Geordie Shore e The Charlotte Show aveva rivelato lo scorso novembre che la storia con Josh Ritchie era finita ma quello che non sapevamo è che nelle ultime settimane stava quasi per tornare con lui.

Char ha spiegato che era pronta a dargli un'altra possibilità, ma poi ha scoperto che Josh aveva accettato di fare parte del cast del reality "Celeb Go Dating".

Ha aggiunto che anche a lei era stato chiesto di partecipare: "Mi hanno chiamato per il reality ma ho rifiutato, sia perché stavamo per rimetterci insieme, sia perché comunque era appena finita una relazione di due anni, in cui vivevamo insieme, e mi sembrava una cosa sbagliata". Come dice il titolo, in "Celeb Go Dating" ci sono dei personaggi famosi che vanno a degli appuntamenti romantici.

Ma poi ha visto il video che annunciava la presenza di Josh nel reality, una clip in cui lui definisce la loro storia "tossica": "Stava diventando troppo, iniziava a essere una cosa tossica e mi sono tirato fuori da quella energia negativa - lo si sente dire - Adesso sono pronto a tornare nella mischia e ad andare agli appuntamenti".

A questo punto, Charlotte Crosby ha voluto dare la sua versione dei fatti rivelando che se la relazione era mai stata tossica, era stato perché l'ex fidanzato la tradiva: "Devo togliermi questo peso - ha fatto sapere ai fan nelle Stories - Ci sono due lati in ogni storia e se volete approfondire, ho così tante prove, ho i messaggi di ragazze, ho le prove delle sue serate, ho tutto".

Ha anche spiegato di non aver parlato subito dei tradimenti perché: "Ci tenevo a quel ragazzo e volevo ancora stare con lui". E ha concluso: "Ma ora penso che certa gente si mette con persone come noi così che gli vengano offerte delle opportunità".

Charlotte Crosby ha anche lasciato dei commenti al video di Josh Ritchie per "Celeb Go Dating", in cui fa trasparire tutta la sua frustrazione: "Dopo due settimane che ci siamo lasciati?! Pensi che mi siederò a guardarlo? Hai pianto con me e mi hai pregato di rispettarci a vicenda in questo breakup. Abbiamo pianto insieme! E ci siamo promessi di essere rispettosi. E tu te ne sei andato e hai fatto questo dietro le mie spalle, pur sapendo quanto sono triste perché ci siamo lasciati".

Fai partire il video per saperne di più sul breakup e per ripercorrere la timeline sentimentale di Charlotte, con tutti i suoi ex, come Gaz Beadle, Stephen Bear e appunto anche Joshua Ritchie:

Single o meno, le auguriamo di trovare ora tanta serenità!

ph: getty images