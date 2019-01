Charlotte Crosby ha rivelato che partorirebbe in tv

Kardashian, tremate

Se pensavi di aver visto Charlotte Crosby in tutte le versioni possibili durante Geordie Shore o The Charlotte Show, preparati a ricrederti perché c'è ancora qualcosa che ci riserva per il futuro.

In una delle ultime interviste, Char ha dimostrato quanto sia ormai una professionista del piccolo schermo, rivelando che non si farebbe problemi a partorire in televisione.

Parlando con Heat Magazine, la nostra Geordie girl ha spiegato di non voler figli subito: "non mi sento pronta adesso". Ma che quando verrà il momento: "Ci starei a partorire in tv".

Charlotte ha poi parlato della relazione con fidanzato Josh Ritchie: "Va alla grande" ha detto, dopo che qualche giorno fa aveva svelato di averlo lasciato lo scorso anno, senza che nessuno se ne fosse accorto.

Intanto, ha il sospetto che Josh voglia portare la loro storia al prossimo livello (vedi, il matrimonio): "Se fosse per me, vorrei la proposta entro la fine di quest'anno, ma devi chiedere a lui. Comunque stiamo insieme solo da un anno".