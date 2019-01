Charlotte Crosby ha difeso Vicky Pattison dal body-shaming regalandoci una pillola di saggezza

Girls for girls

Anche se non vivono più sotto lo stesso tetto di Geordie Shore, Charlotte Crosby è sempre pronta a sostenere Vicky Pattison nel momento del bisogno.

Vicky ha avuto a che fare ultimamente con una pioggia di negatività online, sorbendosi delle critiche dopo che i paparazzi avevano pubblicato degli scatti poco lusinghieri mentre si trovava in Messico per il matrimonio della sorella.

Non abbiamo il piacere di essere famosi e quindi non ci è mai capitata una cosa del genere, ma abbiamo letto abbastanza tabloid per sapere come le foto dei paparazzi possano trasformare anche il divo o la diva più sexy in una vecchia carretta.

C'è qualcuno invece che questa esperienza l'ha provata sulla propria pelle: siamo parlando di Charlotte Crosby che ha detto la sua a Closer Magazine su com'è essere costantemente sotto scrutinio di fotografi e troll online.

"So come si sente Vicky - ha spiegato Char dimostrandole massima solidarietà - sono stata paparazzata in spiaggia quando ero più grossa qualche anno fa e sembravo orrenda".

"Non è carino preoccuparsi di come apparirai in spiaggia, mi dispiace per lei. Io so di non essere perfetta e non ho mai preteso di esserlo. Non faccio finta di essere qualcuno che non sono".

Poi ci ha regalato una pillola di saggezza, tutta da segnare: "Se cerchi sempre di essere perfetto, tutto quello che avrai è un effetto negativo verso te stesso".

Ragazze che supportano altre ragazze: andiamo avanti così, da adesso in poi!