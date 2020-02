Charlie Heaton ha fatto un raro accenno alla sua relazione con Natalia Dyer

Spiegando proprio perché la tengono così privata

Sono già passati più di tre anni da quando avevamo saputo che Natalia Dyer e Charlie Heaton non erano una coppia solo sul piccolo schermo, ma anche nella vita vera.

Da allora le due co-star di "Stranger Things" hanno rarissimamente parlato della loro relazione e questa è una di quelle poche volte.

Intervistato da GQ, all'attore è stato chiesto proprio perché siano così privati quando si tratta della loro love story e il 26enne ha risposto che quando si sono messi insieme, non ne hanno parlato non perché volessero ingannare qualcuno ma, essendo due giovani colleghi alle prese con un lavoro importante - ovvero "Stranger Things" -, non volevano commettere errori o creare confusione.

"Non sapevamo ancora come sarebbe stata la relazione" ha detto.

Qualcuno però non si è fatto ingannare sin da subito e aveva notato la particolare intesa tra Natalia Dyer e Charlie Heaton. Stiamo parlando dei creatori della serie, i Duffer Brothers: "Alla prima audizione, abbiamo fatto una lettura per vedere la chimica tra loro - ha detto Matt Duffer al magazine - e c'erano scintille che volavano".

I due attori erano stati visti per la prima volta mano nella mano a novembre 2017, mentre a dicembre dello stesso anno avevano debuttato ufficialmente sul red carpet di un evento organizzato da Cara Delevingne.

ph: getty images