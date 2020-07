Charli D’Amelio commossa ha chiesto scusa per il dramma con l’ex Chase Hudson e Nessa Barrett

"È stato estremamente doloroso e mi sono sentita tradita"

Nella foga del momento capita di dire o fare cose di cui ci si pente, soprattutto quando si guarda alla situazione con più calma e con il senno di poi.

È quello che è successo a Charli D'Amelio, che ha chiesto scusa per com'è stato gestito tutto il recente dramma scoppiato via social con l'ex fidanzato Chase Hudson e Nessa Barrett.

La tiktoker più seguita al mondo si è presa la responsabilità per le sue azioni cercando di ricacciare indietro le lacrime e si è anche rivolta direttamente agli altri due protagonisti di questa storia per fare ammenda.

Charli d’amelio apologizes for her recent tweets regarding Nessa Barrett and lilhuddy. pic.twitter.com/5PGKV1bQHN — Influencers Updates (@influencersupd) July 8, 2020

"Il dramma che è successo negli scorsi giorni è stato gestito in modo completamente immaturo, me stessa inclusa. Non doveva succedere online e mi si spezza il cuore vedere persone che amo prendersi dell'odio. Mi fa sentire così in colpa il fatto che io abbia avuto una parte in questo" ha iniziato la 16enne in un Instagram Live.

"Mi scuso per quello che ho detto. È stato estremamente doloroso e mi sono sentita tradita, così ho fatto quello che dovevo per sentirmi meglio. Ma so che non era la cosa giusta da fare e mi assicurerò che non succeda di nuovo. Non voglio cercare scuse per me stessa".

"Ho lasciato che le mie dita da Twitter si prendessero il meglio di me, cosa che non ho mai voluto fare perché non è così che sono. Non vengo mai qui e mostro le mie vere emozioni. Solo ragazzi dovete sapere che non è mai okay dire a qualcuno di uccidersi. Non è mai okay prendere in giro palesemente le persone che commettono un errore".

A questo punto Charli D'Amelio ha citato Nessa Barrett: "Nessa, sono molto dispiaciuta che ti stia arrivando odio. Mi sembri una ragazza molto dolce e io sono davvero davvero dispiaciuta per questo".

Visualizza questo post su Instagram ur to blame Un post condiviso da 𝙣𝙚𝙨𝙨 (@nessabarrett) in data: 24 Giu 2020 alle ore 10:28 PDT

Poi Chase Hudson: "Chase, sono molto dispiaciuta che ti stia arrivando odio. Non ti meriti che ti vengano dette le brutte cose che la gente ti sta dicendo. Avrai sempre un posto molto, molto speciale nel mio cuore".

Charli D'Amelio e Chase Hudson si erano lasciati lo scorso aprile ma nelle ultime settimane erano apparsi l'uno nei video dell'altra facendo scoppiare i rumors su un ritorno di fiamma.

Dall'amore/amicizia si è passati alle frecciatine social quando sono arrivate delle voci secondo cui lui avrebbe baciato Nessa Barrett, anche lei famosa su TikTok.

ph: getty images