Channing Tatum e Jessie J si sono lasciati per la seconda volta

Si erano rimessi insieme lo scorso gennaio

Anche la seconda volta non è quella buona per Channing Tatum e Jessie J.

L'attore e la cantante si sono lasciati, dopo il ritorno di fiamma dello scorso gennaio.

Nonostante tutto l'impegno, i vecchi problemi sarebbero tornati a galla: "Ci hanno provato a far funzionare la relazione, ma continuavano a presentarsi le stesse difficoltà" ha detto una fonte di E! News, aggiungendo che si sono lasciati in buoni termini.

"Jessie e Channing tengono molto l'uno all'altro - ha fatto eco un insider del The Sun - Per questo hanno voluto darsi un'altra possibilità ma sfortunatamente non ha funzionato. Hanno capito che è meglio essere amici e sono ancora in contatto".

Channing Tatum e Jessie J si erano messi insieme la prima volta a ottobre 2018 e si erano lasciati lo scorso novembre. A gennaio 2020, era scattato il ritorno di fiamma e ci avevano regalato il primo red carpet insieme.

Secondo i soliti ben informati, il primo breakup sarebbe avvenuto per colpa della distanza: lui fa base a Los Angeles dove vive la figlia Everly, avuta con la ex Jenna Dewan, mentre lei avrebbe voluto restare nel Regno Unito.

ph: getty images