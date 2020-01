Channing Tatum e Jessie J avvistati insieme fanno partire i rumors su un ritorno di fiamma

Erano rimasti in buoni rapporti dopo il breakup

Channing Tatum e Jessie J si stanno dando una seconda possibilità, dopo essersi allontanati lo scorso novembre?

È quello che si stanno chiedendo i fan, dopo che l'attore e la cantante sono stati avvistati insieme a Los Angeles nel weekend appena passato.

Secondo una fonte di E! News, hanno fatto un salto in un negozio di arredamento e si sono concentrati in particolare sulla sezione bambini.

"Entrambi erano vestiti molto casual, in tuta, cercando di passare inosservati - ha raccontato l'insider - Non ci sono state dimostrazioni di affetto in pubblico, ma sono stati insieme tutto il tempo mentre si scambiavano opinioni sui vari mobili".

Questo avvistamento ha fatto partire i rumors su un ritorno di fiamma, ma potrebbe essere stata semplicemente un'uscita tra amici: Channing Tatum e Jessie J si sono lasciati un paio di mesi fa e, secondo le indiscrezioni, sono rimasti ottimi rapporti.

Il breakup sarebbe avvenuto per colpa della distanza: lui fa base a Los Angeles dove vive la figlia Everly, avuta con la ex Jenna Dewan, mentre lei vorrebbe restare nel Regno Unito.

ph: getty images