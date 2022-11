Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano delle nozze: ecco quando si sposeranno

Le prime indiscrezioni su uno dei matrimoni più attesi del 2023

C’è una data, o se non altro un mese preciso, per quello che si preannuncia come uno dei matrimoni più attesi e glamour del 2023. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno svelato quando si sposeranno.

L’ex ciclista 30enne e la fashion model 32enne si sono conosciuti e innamorati nel 2017, quando entrambi hanno partecipato al Grande Fratello VIP. I conduttori di Ex on the Beach Italia, il dating show in arrivo con la quarta stagione sul servizio di streaming Paramount+ da mercoledì 30 novembre, ad inizio mese hanno rivelato su Instagram che si stanno per sposare.

Nel corso di una nuova intervista concessa nel salotto di Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rivelato quando si terranno le loro nozze: “Ci sposeremo a ottobre 2023”. Come mai proprio in questo mese?

Il motivo è perché “a settembre non si può fare, c'è la vendemmia”. È stato il padre di lui Francesco Moser, ex ciclista e proprietario di un'azienda vinicola nel Trentino, a porre questa condizione.

La sorella di Cecilia, Belén Rodriguez, congratulandosi con i promessi sposi nel post in cui annunciavano le loro nozze, aveva invece dato loro un altro consiglio: “Auguri ragazzi!!! Sono tanto felice per voi… Evitate di farlo a luglio che si crepa!!! Voglio essere la testimone e lanciare i petali, grazie!”. Esclusi luglio e settembre, i due hanno così scelto ottobre come mese per il loro sì.

Nel programma condotto da Silvia Toffanin, Cecilia ha inoltre mostrato l'anello ed esclamato con gioia: “Ce l'ho fatta!”. Riguardo alla romantica proposta di nozze, che è stata fatta in un resort di lusso nei pressi di Bolzano, Ignazio ha spiegato in maniera scherzosa che lei: “Mi ha messo pressione, ma non troppo palese”. E lei ha aggiunto: “Dopo cinque anni era arrivato il momento. Eravamo piccoli, ma nel frattempo siamo cresciuti”.

Sul loro amore, lei ha detto: “Ho trovato la persona che ho sempre sognato, lui è la mia fortuna. Quando l'ho conosciuto ero in un momento particolare della mia vita. Stavano provando a cambiarmi, non sorridevo più, non ero più io. Lui mi ha dato la leggerezza che mi mancava. Non mi ha cambiata, mi ha accettata con tutti i miei difetti”. Ignazio ha invece parlato di Cecilia raccontando: “Lei è molto accogliente come persona, è apprensiva, premurosa, ma anche tanto determinata. È l'unica che è riuscita a domarmi”.

La coppia ha anche parlato del periodo di crisi attraversato tra agosto e settembre del 2020. Cecilia ha spiegato: “Niente di gravissimo. Diciamo che ci siamo lasciati una volta, per poco tempo. Abbiamo deciso insieme di allontanarci, litigavamo tanto. Siamo stati intelligenti a prenderci una pausa e capire di rallentare”. E Ignazio ha aggiunto: “I momenti di crisi servono nei rapporti seri. Siamo giovani, impegnati, con un carattere forte. Nelle crisi si capisce che direzione prendere. Sono state due o tre settimane di stop, da lì siamo ripartiti e ora ci sarà il matrimonio”.

Riguardo alle nozze la coppia non ha svelato ulteriori dettagli, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbero tenersi vicino a Trento, dove Cecilia e Ignazio starebbero cercando una chiesetta immersa nei boschi.

Secondo alcune voci i due avrebbero già scelto i loro testimoni di nozze: Belén Rodriguez e Stefano De Martino. I figli di Belén, Santiago (avuto con De Martino) e la piccola Luna Marí (nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese), potrebbero inoltre avere i ruoli di paggetto e di damigella d’onore e il compito di portare le fedi.

ph: ufficio stampa, getty images