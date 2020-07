C’è stata una mini reunion di “Gossip Girl” tra Penn Badgley e Chace Crawford

Hanno parlato proprio della serie

Avvistati: Penn Badgley e Chace Crawford insieme sull'account di Variety, hanno parlato della serie che li ha lanciati, ovvero Gossip Girl!

Sono passati 13 anni dal debutto dello show in cui gli attori interpretavano rispettivamente Dan Humphrey e Nate Archibald. Nella loro chiacchierata per il giornale, hanno svelato di non vedere una puntata della serie da un bel po'.

"Non la vedo da così tanto tempo. Sarebbe interessante vederla ora" ha iniziato Penn Badgley, spiegando che l'ultima volta che l'ha guardata è stata con la moglie Domino Kirke, prima che si sposassero nel 2017.

"Dev'essere stato circa sei mesi dopo che ci siamo incontrati. Lei non l'aveva mai vista ed è l'ultima volta che ricordi che ho visto un episodio. Ma mi ricordo che anche all'epoca, e questo non ha niente a che fare con lo show, ma mi ricordo che era molto difficile da vedere. Quelle immagini di te a 20, 21, 22 anni. A chi piacciono? A volte ti fanno sentire a disagio".

Chace Crawford ha replicato prima scherzando sul fatto che bisognerebbe costringerlo a rivedere Gossip Girl e ha continuato dicendo che secondo lui sarebbe "interessante vedere le prime due stagioni".

Hanno quindi parlato del perché la serie aveva avuto così successo, andando incontro alle esigenze del pubblico: "Era il 2007 e le persone volevano vedere uno show come Gossip Girl perché era aspirazionale. Come una via di fuga. Toccava certe corde culturali, una visione fantastica degli eccessi e del benessere. Ma ora, 13 anni dopo, le persone non sono interessate a questo. E penso a ragione. Oggi siamo interessati a smantellare quel sistema di privilegi" ha spiegato Penn.

"Il sipario è calato - ha aggiunto Chace - Ma nel 2007, Gossip Girl era avanguardia".

Infine Penn Badgley ha raccontato un aneddoto che coinvolge Blake Lively, co-star nella serie nel ruolo iconico di Serena van der Woodsen e sua fidanzata per un certo periodo durante le riprese.

Ha iniziato Chace Crawford dicendo: "Ti ricordi nel 2007 quando è uscito il primo iPhone? Mi ricordo che tu ce l'avevi, avevi il primo iPhone e pensa adesso. Non esistevano i social media allora".

Penn ha quindi rivelato che fu Blake Lively a regalargli l'iPhone e che lui non sapeva bene cosa farsene: "Blake me lo aveva preso. Io mi dicevo: 'non voglio questa cosa, è così ingombrante, e ha tutte queste app sopra'".

