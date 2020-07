C’è Lewis Hamilton dietro una canzone di Christina Aguilera: il campione di F1 ha rivelato di essere anche un autore di musica

Sotto il nome d'arte XNDA

Anche se non sei un fan della Formula 1, probabilmente hai sentito parlare di Lewis Hamilton.

Il 35enne inglese è attualmente un pilota della Mercedes ed è stato per sei volte campione del mondo, con gli ultimi tre titoli vinti negli scorsi tre anni consecutivi.

Ma il suo talento non si limita alle corse automobilistiche, perché ha appena rivelato di aver scritto delle canzoni, compresa una di Christina Aguilera!

"Ragazzi, ho passato gli ultimi 10 anni o più a scrivere e registrare, lavorando con alcuni delle più talentuose e belle persone, cosa di cui sono così grato. Trovare qualcosa che ami così tanto e che puoi fare solo per te, per il tuo spirito, penso sia un importante processo. Sono arrivato al punto dove amerei condividere questo con voi. Non ho ancora un progetto o un album, solo un gruppo di canzoni diverse che forse si potranno connettere con alcuni di voi. Mi hanno aiutato a superare alcuni dei momenti più difficili" ha scritto nelle Stories.

Poi ha raccontato che un'artista gli ha chiesto di scrivere un pezzo per lei: "Questa incredibilmente bella e talentuosa persona mi ha contattato un po' di tempo fa chiedendomi di essere sul suo album, ero così entusiasta e ho preso al volo l'opportunità. Ho avuto due ore per scrivere un breve verso e registrare. L'obbiettivo era di far uscire musica sotto un diverso nome, così che voi poteste sentire la musica prima e poi sapere che si trattava di me, ma non ha funzionato come avevo pianificato".

Infine Lewis Hamilton ha annunciato che si tratta di Christina Aguilera e ha rivelato il suo nome come autore: "Ho evitato di riconoscere che si trattava di me, non so perché, forse le insicurezze, la paura, pensarci troppo, qualcosa che penso in molti si possono relazionare. Ebbene, voglio dire che XNDA sono io e sono così onorato e grato a @xtina per avermi dato un posto dove usare la mia voce. Ho così tanta gratitudine e rispetto per lei e per quello che ha fatto nell'industria".

Ha concluso con l'hashtag "Pipe", ovvero il brano che ha firmato e contenuto nel disco "Liberation" di Christina Aguilera. Lo puoi ascoltare qui:

ph: getty images