C’è chi pensa che Kendall Jenner e Harry Styles siano tornati insieme per questo dettaglio

C'entra il vlog di Kylie

Che Kylie Jenner abbia spifferato al mondo un segreto di Kendall?

La guru dei trucchi ha caricato ieri sul suo canale YouTube un video che mostra una sua intera giornata e a un certo punto compare anche la sorella. Proprio un momento di quella clip ha fatto scatenare le ipotesi che la modella possa aver ricominciato a frequentare Harry Styles.

Il vlog mostra Kylie mentre va a un meeting di lavoro in cui sono presenti anche Kendall Jenner e la madre Kris. Mentre le due sorelle aspettano che inizi la riunione, la top model sembra intenta a fare una chiamata via Facetime. Kylie guarda il cellulare di Kendall ed esclama: "Ciao Harry!".

Chi sarà mai questo Harry? Non ci è dato saperlo, ma è bastato quel saluto per far ipotizzare ad alcuni fan un ritorno di fiamma tra Kendall Jenner e Harry Styles.

Guarda l'attimo incriminato, al minuto 5:46 del video:

Ci sembra strano che Kylie Jenner si sia fatta sfuggire questo dettaglio e ci sono parecchie possibilità che si rivolgessero a Harry Hudson, un amico di famiglia che si vede spesso sull'Instagram di Kourtney Kardashian, ma mai dire mai.

Si era parlato di un flirt tra Harry Styles e Kendall Jenner tra fine 2013 e inizio 2014 e poi di nuovo tra il 2015 e il 2016. Recentemente, si è parlato ancora di un ritorno di fiamma perché erano stati visti mentre chiacchieravano al Met Gala 2019.

Intanto la modella ha chiuso la storia con Ben Simmons: frequentava il giocatore di basket da un anno a questa parte.

