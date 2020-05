Cardi B e DJ Khaled ti danno la carica giusta per affrontare la Maturità 2020

Hanno mandato il loro personale messaggio ai diplomandi

Se sei all'ultimo anno delle scuole superiori, Cardi B e DJ Kahled hanno un discorso motivazionale da farti!

È un momento davvero incerto per gli studenti come te e l'unica cosa sicura è che la Maturità sarà diversa da come l'hanno affrontata i tuoi compagni in passato. Ci sono le misure di distanziamento sociale da rispettare, che rendono il diploma e la festa per questo traguardo differenti da come te li eri immaginati.

In questa situazione complicata, tenere duro non è facile ma Cardi B, con tutta la sua energia, ti manda un messaggio di incoraggiamento e ti chiede di non farti rubare questa questa tappa di vita da niente e da nessuno.

"Congratulazioni a tutti voi! - ha detto la rapper durante l'evento virtuale #Graduation2020 organizzato su Facebook - Non lasciate che il coronavirus, non lasciate che niente vi porti via questo momento speciale".

"È più di un diploma, è sapere. Sapere che avete attraversato quelle dure notti di studio. Ora state per iniziare la vostra vita, state per fare un po' di soldi, state per mostrare le vostre capacità".

DJ Khaled le ha fatto eco, con un messaggio altrettanto motivante: "Voglio fare un applauso a tutti i diplomandi 2020, Dio vi benedica e congratulazioni. Di questa Maturità se ne parlerà per sempre, siete stati scelti. Sì, voi siete stati scelti".

"Voi siete il futuro, siete il prossimo presidente, dottore, avvocato, musicista e la lista va avanti e avanti. Il mondo dei giovani, governa il mondo".

In bocca al lupo a tutti i maturandi 2020 e se avessi bisogno di un altro consiglio, anche Selena Gomez ha partecipato a #Graduation2020 e puoi leggere cosa ha detto agli studenti cliccando QUI.

ph: getty images