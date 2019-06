Cardi B dice addio alla chirurgia plastica, dopo le complicazioni che le avevano fatto cancellare dei concerti

Lo scorso maggio, Cardi B era stata costretta a cancellare alcune date del suo tour negli Stati Uniti per motivi di salute, a causa di alcune complicazioni seguite a degli interventi di chirurgia estetica.

Sembra che questa esperienza le abbia fatto cambiare idea sui ritocchi, visto che ha annunciato su Twitter di aver iniziato ad andare in palestra perché, ha annunciato: "non mi farò più operare".

I been working out for the past 2 weeks cause bitch I ain’t getting surgery again😂😂😂but let me tell you I haven’t got a headache ever since .