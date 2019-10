Cara Delevingne si sente “la ragazza più fortunata del mondo” grazie ad Ashley Benson

Awww

Cara Delevingne ti farà sciogliere con l'ultima dichiarazione a proposito di Ashley Benson.

L'attrice di "Carnival Row" è stata premiata come #GirlHero ai 2019 Girl Up che si sono tenuti a Beverly Hills e parlando della fidanzata con E! News ha lasciato capire quanto sia cotta: "È così bello avere qualcuno nella mia vita che mi supporta così tanto e mi ama. Sono la ragazza più fortunata del mondo".

Girl Up è un'organizzazione che promuove il potere delle donne nei Paesi in via di sviluppo e l'award consegnato alla 27enne voleva sottolineare quanto la sua voce sia forte in tema di diritti LGBTQ.

"È molto importante per me - ha detto Cara Delevingne, prima di dare un consiglio a chi sta lottando con la propria identità - Sappiate che tutti hanno lo stesso problema, per alcuni forse è più facile, ma a tutti è capitato di pensare: 'Chi sono davvero io? Dovrei fare questo? Come lo faccio?'".

"È un momento molto difficile ma alla fine, se ami te stesso, devi onorarti essendo capace di dire chi sei ed avendo fiducia in chi sei".

Durante la serata di premiazione era presente anche Ashley Benson, che ha postato nelle stories un video di Cara Delevingne che sale sul palco per ritirare il trofeo e ha scritto: "Sono così orgogliosa di te. Ti amo".

