Cara Delevingne ha un sacco di talenti ma questo ancora non lo avevi visto

Come suona la chitarra lei, nessuno mai

C'è qualcosa che Cara Delevingne non sappia fare e soprattutto che non faccia in modo super originale?

Modella, attrice e già conoscevamo uno dei suoi talenti nascosti che aveva rivelato nel 2015 in una puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon, ovvero quello di essere una campionessa del beatboxing.

Adesso la 27enne è tornata nello studio del programma tv e ha mostrato un'altra dote che ti lascerà a bocca aperta: sa suonare la chitarra, tenendola dietro la testa.

Sì, proprio al contrario: guardala tu stesso mentre si cimenta in una perfetta versione di "Sweet Home Alabama" dei Lynyrd Skynyrd nel video qui sotto.

"Ho sempre pensato che quando si tratta di strumenti musicali è divertente suonarli in un modo in cui le altre persone non li suonano - ha spiegato Cara Delevingne - Perché ti viene insegnato come fare le cose e a me piace farle in modo non convenzionale".

Se così non fosse, non sarebbe Cara Delevingne!

ph: getty images