Cara Delevingne e Paris Jackson: le due star si coccolano a letto e riaccendono i gossip

Tornano i rumors su Cara Delevingne e Paris Jackson, dopo che le due star si sono fatte vedere insieme in un momento intimo di relax.

La figlia di Michael Jackson, ha postato sulle Instagram Stories un video della serata passata con la modella: coccole a letto mentre guardavano "Carol", il film con Cate Blachett che parla di una storia d'amore tra un'aspirante fotografa e un'affascinante signora in procinto di divorziare.

📲| Paris Jackson com Cara Delevingne via IG Stories. pic.twitter.com/Uq1SQPggPt — Portal Delevingne BR (@portalcaradbr) 20 marzo 2018

Secondo il The Sun, la scintilla tra Cara Delevingne e Paris Jackson sarebbe scoccata agli MTV Movie Awards 2017.

Da allora non si sarebbero più lasciate, seguendosi a vicenda in giro per il mondo - tra Italia, Londra, Praga, Los Angeles - per i vari impegni di lavoro da rispettare.

a r t . A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Mar 19, 2018 at 10:19pm PDT

A Londra, lo scorso mese, erano state avvistate mano nella mano.

ph: getty images