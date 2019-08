Cara Delevingne e Ashley Benson hanno tenuto un “matrimonio dell’amicizia” a Las Vegas

No, non si sono legalmente sposate

Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate?

Non esattamente: ieri il The Sun riportava che la modella e l'attrice erano convolate a nozze a Las Vegas a inizio 2019, ma in realtà, come ha spiegato E! News, si era trattato di un "matrimonio dell'amicizia".

Embed from Getty Images

Una cerimonia tra BFF tenuta nella città del peccato circa un anno fa (un po' come quella che avevi visto in Jersey Shore tra Pauly D e Vinny) e a cui sarebbero stati presenti amici come Charlize Theron, Joe Jonas e Sophie Turner.

Lo scorso luglio, la 26enne e la 29enne erano state avvistate con due anelli coordinati che avevano fatto pensare che si fossero ufficialmente fidanzate. Ma la mamma di Ashley Benson era sembrata voler smentire la cosa scrivendo su Instagram: "Com'è facile per molti di noi oggi essere indubbiamente pieni di informazioni eppure privati di informazioni accurate".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shannon Benson (@shannbenson) in data: 9 Lug 2019 alle ore 12:41 PDT

L'amore tra Cara Delevingne e Ashley Benson sarebbe nato girando il film "Her Smell" lo scorso anno e i primi rumors sulla relazione erano arrivati a metà 2018.

Pian piano hanno iniziato ad allentare la privacy intorno alla relazione, prima con qualche commento su Instagram, con una dolce foto scattata dopo la sfilata di Chanel, poi rispondendo ai troll che criticavano la loro storia.

Infine, la conferma di Cara Delevingne prima con un video di un super bacio postato sui social, poi in un'intervista in occasione del loro primo anniversario e del Pride Month.

ph: getty images