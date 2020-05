Cara Delevingne e Ashley Benson si sarebbero lasciate

Stavano insieme da quasi due anni

La relazione tra Cara Delevingne e Ashley Benson sarebbe finita.

People è stato il primo a lanciare la notizia, riportando che diverse fonti hanno confermato il breakup tra la modella 27enne e l'attrice 30enne.

Secondo uno di questi insider, si sarebbero lasciate all'inizio dello scorso aprile, aggiungendo che Cara Delevingne si trova in auto isolamento responsabile con alcune amiche, tra cui la collega Kaia Gerber, l'attrice Margaret Qualley e sua sorella Rainey.

"Cara e Ashley hanno sempre avuto i loro alti e bassi - ha detto la fonte del magazine - La loro relazione è semplicemente arrivata al capolinea".

Per ora le dirette interessate non hanno confermato o smentito la notizia.

L'ultima volta le avevamo viste insieme alla sfilata di Hugo Boss autunno 2020 alla settimana della moda di Milano lo scorso febbraio e ci avevano incantato con il loro look completare.

Per i 30 anni di Ashley Benson, festeggiati lo scorso dicembre, Cara Delevingne le aveva regalato un magico viaggio in Marocco e l'attrice aveva postato alcune immagini da quella avventura, aggiungendo una dichiarazione d'amore per la fidanzata. La super modella le aveva anche fatto gli auguri su Instagram, con una romanticissima didascalia.

Il loro amore era nato nel 2018 e Cara lo aveva confermato in occasione del loro primo anniversario e del Pride Month 2019.

ph: getty images