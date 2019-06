Cara Delevingne e Ashley Benson sarebbero andate a convivere

L'attrice di "PLL" avrebbe venduto la sua casa di Los Angeles

Tra Cara Delevingne e Ashley Benson le cose stanno diventando piuttosto serie!

Lo scorso sabato, la modella e attrice ha confermato la relazione con la star di "Pretty Little Liars" pubblicando su Instagram un video in cui si baciano. E adesso, secondo Us Weekly, sarebbero andate a convivere.

"Ashley ha venduto la sua villa di Los Angeles - ha detto una fonte del tabloid - e si è trasferita a casa di Cara".

Secondo l'insider, la storia d'amore tra le due non potrebbe andare più a gonfie vele: "Sono fantastiche insieme. Tutti i loro amici si mischiano bene insieme e non sono mai state così felici".

Embed from Getty Images

L'amore tra Cara Delevingne e Ashley Benson sarebbe nato girando il film "Her Smell" lo scorso anno e i primi rumors sulla relazione erano arrivati a metà 2018.

Pian piano hanno iniziato ad allentare la privacy intorno alla relazione, prima con qualche commento su Instagram, con una dolce foto scattata dopo la sfilata di Chanel, poi rispondendo ai troll che criticavano la loro storia.

ph: getty images