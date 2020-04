Camila Mendes in versione cantante ha interpretato una toccante cover di “Circles”

Per lei, la canzone di Mac Miller descrive: "Lo stato emozionale del mondo al momento"

Se sei un fan di "Riverdale", grazie agli episodi musicali della serie già sai che Camila Mendes ha una bellissima voce.

L'attrice è tornata a dimostrare il suo talento nel canto in una Instagram Story, in cui ha realizzato una dolce e toccante cover di "Circles" di Mac Miller con il proposito, sicuramente riuscito, di ispirare e sollevare lo spirito dei fan durante questo incerto e complicato periodo del #IoRestoACasa.

Nella didascalia, ha spiegato di aver inserito nella prima strofa un verso della seconda perché "risuona meglio con lo stato emozionale del mondo al momento".

In effetti ha ragione perché il testo dice: "We're doing well, sittin', watchin' the world fallin' down" (in italiano: "Stiamo andando bene, seduti, a guardare il mondo che cade"). Qualcosa che sicuramente possiamo provare davanti all'emergenza in corso, ma la canzone è anche un reminder a non farsi travolgere e a prendere le cose un passo alla volta: "Don't you put any more stress on yourself, it's one day at a time" cioè "Non caricarti di altro stress, un giorno alla volta".

"Circles" è la prima traccia estratta e title track dell'album postumo di Mac Miller, uscito lo scorso gennaio. Il rapper era purtroppo scomparso a soli 26 anni nel settembre 2018.

Qui sotto puoi ascoltare la versione originale:

ph: getty images