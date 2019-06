Camila Cabello: sarebbe finita con il fidanzato Matthew Hussey

E i rumors su Shawn Mendes si impennano

Camila Cabello e Matthew Hussey non starebbero più insieme.

Il magazine People dà per certo che la relazione della cantante con il life coach sia finita, dopo più di un anno d'amore.

Un insider del The Sun ha aggiunto qualche dettaglio: "La storia ha finito la sua corsa e hanno deciso di lasciarsi due settimane fa. È stata una decisione presa di comune accordo"

"Hanno passato tanto tempo insieme in questo anno e mezzo e quindi vogliono restare amici, anche se ognuno ha preso la sua strada".

A febbraio 2018 erano stati visti per la prima volta insieme in una vacanza in Messico e avevano reso la relazione ufficiale un anno dopo partecipando a un after party degli Oscar 2019. L'ultimo avvistamento era stato lo scorso maggio.

L'artista aveva spiegato di voler mantenere la privacy sulla relazione, ma in un'intervista aveva parlato di Matthew raccontando che erano molto simili e che lui la rendeva felice come non mai.

La notizia del breakup sta facendo impennare i rumors che vorrebbero che tra Camila Cabello e Shawn Mendes ci sia di più di un'amicizia e una collaborazione professionale.

Gossip alimentati dal video bollente di "Señorita", il loro secondo featuring e già tormentone dell'estate 2019. La clip racconta di una storia d'amore tra una giovane cameriera interpretata da Camila e un avventore della tavola calda interpretato Shawn. Guarda tu stesso:

ph: getty images