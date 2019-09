Camila Cabello ha parlato della storia d’amore con Shawn Mendes spiegando perché la vuole tenere privata

"Ci innamoreremo l'uno dell'altro come se nessun altro stesse guardando"

Dopo che, a inizio settimana, Shawn Mendes aveva finalmente confermato di essere in una relazione, adesso è Camila Cabello ad aprirsi sulla storia d'amore.

La cantante ha soprattutto parlato del fatto che non vuole portare il loro rapporto sotto i riflettori ed è partita dal perché in generale è molto cauta quando si tratta di relazioni romantiche: "L'amore è la cosa più sacra, più preziosa per me - ha detto in un'intervista con Elle - Voglio sempre sentire che il mio amore è tra me e l'altra persona e non appartiene a nessun altro".

"Per quanto ami i miei fan e per quanto ami la gente, mi piace vivere la mia vita nel modo più normale possibile. In una relazione, non mi mette a mio agio invitare chiunque altro all'interno di essa".

A questo punto, l'intervistatore le ha chiesto se il segreto intorno alla relazione con Shawn Mendes non abbia fatto altro che alimentare i rumors.

"Non lo so, le persone possono dire quello che vogliono - ha risposto Camila Cabello - Possono speculare ma, allo stesso tempo, noi vivremo le nostre vite, ce le godremo e ci innamoreremo l'uno dell'altro come se nessun altro stesse guardando" (e l'ultimo travolgente bacio fotografato a Toronto lo dimostra).

"Così voglio vivere - ha continuato - Non voglio aprire la porta così che le persone si sentano coinvolte. Come ho detto, voglio che sia mia e sua. Ecco perché tengo così la bocca chiusa su questo, perché voglio proteggerlo".

L'artista ha anche parlato di com'è lavorare con Shawn Mendes: il video bollente del loro secondo featuring e tormentone dell'estate 2019, "Señorita", quando era uscito lo scorso giugno aveva fatto impennare i rumors sulla loro relazione.

"Lo adoro. Siamo sempre stati connessi, abbiamo sempre passato i migliori momenti insieme - ha detto Camila, aggiungendo che la collaborazione ci ha messo un po' a concretizzarsi - Shawn mi ha scritto via messaggio l'idea per il ritornello di Señorita e mi ha chiesto: 'E se lavorassimo su questo e lo facessimo insieme?'. Io ero in tour con Taylor Swift e non passavo dallo studio di registrazione da un po'".

"Non lo volevo fare ma poi, qualche mese dopo, non riuscivo a togliermi la canzone dalla testa. Finalmente gli ho detto: 'Penso che dovremmo farla'. E lui: 'Io non la voglio più fare'. Siamo andati avanti e indietro così per otto mesi. Poi siamo andati in studio, ci abbiamo lavorato su ed entrambi ci sentivamo bene, senza pressioni. Amo lavorare con lui così tanto".

Per fortuna "Señorita" è diventata realtà e Camila Cabello e Shawn Mendes ci hanno regalato l'esibizione più sensuale di sempre agli MTV VMA 2019. Guarda tu stesso:

