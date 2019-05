Camila Cabello ha scritto un bellissimo post in italiano

E se si trovasse in Italia?

Camila Cabello è riuscita ancora una volta a far venire gli occhi a cuore a tutti i suoi fan. La cantante ha sorpreso tutti scrivendo in caption al suo ultimo post social una frase in italiano, citazione di una poesia.

Dammi la tua mano e corriamo uniti per tutta la vita pic.twitter.com/SIzS78Kt4l — camila (@Camila_Cabello) 8 maggio 2019

Queste parole accompagnano un selfie di Camila con sullo sfondo dei cipressi, alberi molto diffusi in centro Italia, come in Toscana e in Lazio. E in questo momento se la pop star di "Havana" si trovasse proprio nel nostro Paese?

Camila potrebbe avere in serbo qualche sorpresa, magari contenuta nel suo nuovo album (il cui titolo potrebbe essere nascosto in queste 3 emoji) , al quale sta lavorando da mesi. Stay tuned per saperne di più!

Tra i prossimi progetti della cantante c'è anche il cinema. Camila farà il suo debutto come attrice e interpreterà un ruolo da sogno, ovvero Cenerentola, in un nuovo film ispirato alla fiaba classica.

ph: getty images