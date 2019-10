Camila Cabello ha detto la cosa più dolce di sempre su Shawn Mendes

<3

Camila Cabello sta tenendo diverse interviste per promuovere il prossimo album "Romance" e in un modo o nell'altro salta sempre fuori il nome di Shawn Mendes.

Come sai, i due si conoscono da anni e, sempre a detta della cantante, si erano allontanati prima di ritrovarsi per registrare "Señorita", il featuring che per primo aveva rilanciato rumors sul fatto che potessero essere una coppia.

Parlando con On Morning, la 22enne ha detto di essere "molto felice" con il collega 21enne e ha aggiunto qualcosa di molto dolce: "È come tornare a casa".

"Sono così felice. Lo conosco da così tanto tempo e non so, è come tornare a casa. Sì, sono molto felice".

Camila Cabello ha anche rivelato che alcune canzoni dell'album sono state ispirate da Shawn Mendes e, come suggerisce il titolo stesso "Romance", tutto il suo nuovo album parla di amore.

Anche se, ha spiegato: "Non ho letteralmente avuto tempo di innamorarmi prima dei 20 anni, perché lavoravo tutto il tempo. Quello che c'era nel mio primo disco era frutto della mia immaginazione. Sono stata single per 20 anni".

La prima relazione importante dell'artista era arrivata nel 2018, quando si era fidanzata con il dating coach Matthew Hussey e la storia si era conclusa all'inizio del 2019.

Poco dopo, erano arrivati il video bollente di "Señorita" e i primi avvistamenti degli Shawmila come coppia.

ph: getty images