Camila Cabello ha confermato che lei e Shawn Mendes stanno ancora insieme

Dopo mesi di rumors sullo status della relazione, finalmente è arrivata la conferma: Camila Cabello e Shawn Mendes sono ancora una coppia!

È bastato un post della cantante di "First Man" per smentire i gossip sul breakup: Camila ha sostenuto il fidanzato dopo che lui ha iniziato a promuovere il nuovo lavoro "Wonder" e lo ha chiamato "il mio amore".

"Al mondo potrebbe essere utile un po' di magia, bellezza e Meraviglia sempre, ma specialmente ora - ha scritto sotto al video teaser delle nuove canzoni del canadese e giocando con la parola wonder che tradotta significa appunto meraviglia - @shawnmendes che magnifico regalo al mondo. Ha realizzato questo album con ogni pezzo della sua anima, spirito ed essenza con le intenzioni più pure".

"Mio amore, sono così orgogliosa della persona che sei e sono entusiasta che le persone vedano e ascoltino il tuo cuore".

Shawn Mendes ha commentato lasciando una serie di emoji a forma di cuore.

I due artisti di "Señorita" si erano messi insieme nell'estate 2019, dopo essere stati amici per molti anni e dopo essersi allontanati. Era stata proprio la collaborazione sulla hit ad averli fatti ritrovare e innamorare.

I rumors sul breakup erano iniziati a girare perché da qualche mese non si facevano vedere insieme.

In realtà è perché si trovano a due lati opposti del mondo: Camila Cabello sta girando il film Cinderella, mentre Shawn Mendes sta lavorando alla nuova musica a Los Angeles.

ph: getty images