Camila Cabello e Shawn Mendes tutti baci e abbracci a una partita di basket

Un sacco di tenerezze a bordo campo

Sono lontani i tempi in cui aspettavamo di vedere il primo bacio pubblico tra Camila Cabello e Shawn Mendes.

Da un mese a questa parte, i due cantanti hanno portato la loro storia sotto i riflettori e, oltre a regalarci tanti dettagli nelle interviste, non nascondono più le dimostrazioni di affetto.

Come durante l'ultima uscita: sono andati a vedere una partita di basket a Los Angeles ma, seduti in prima fila, erano più interessati a scambiarsi tenerezze che a quello che succedeva in campo. Guarda tu stesso, cliccando qui per andare sulle foto caricate su Instagram.

Lo scorso weekend, Camila Cabello e Shawn Mendes non si sono presentati ai People Choice Awards 2019 - nonostante fossero candidati in diverse categorie - ma hanno invece partecipato alla festa di compleanno di Julia Michaels, a cui era presente anche Selena Gomez.

QUI puoi vedere un video degli Shawmila scatenati al party!

Recentemente, Camila ha raccontato il primo appuntamento romantico con il fidanzato: vai qui per recuperare quello che ha detto!

ph: getty images