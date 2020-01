Camila Cabello e Shawn Mendes avvistati in una sessione di baci hot in un ristorante di Toronto

Esplosivi!

Come ti avevamo anticipato, Shawn Mendes ha portato Camila Cabello nella sua Toronto in vista di Capodanno.

Ma quello che non potevamo prevedere è che qualcuno li filmasse intenti in una esplosiva sessione coccole!

I due artisti hanno fatto capolino nel ristorante Chubby's Jamaican kitchen, ma invece di mangiare quello che avevano nel piatto si sono mangiati a vicenda a suon di baci. Puoi vedere il video qui su TMZ.

Secondo un insider, si sono fermati nel locale per due ore, bevendo vino roso e ordinando due insalate.

Da quando si sono messi insieme, esattamente lo scorso 4 luglio, Camila Cabello e Shawn Mendes sono stati più volte paparazzati in teneri atteggiamenti come questo. Non ci hanno invece ancora dato la soddisfazione di vederli baciarsi sul palco, magari alla fine della loro hit "Señorita": la cantante ha spiegato che c'è un motivo preciso per cui non si baciano durante un'esibizione.

ph: getty images