Camila Cabello e Shawn Mendes si erano allontanati prima di mettersi insieme grazie a “Señorita”

Se non ci fosse stata "Señorita", avrebbe potuto non esserci neanche la relazione tra Camila Cabello e Shawn Mendes.

I due cantanti sono amici da molti anni, ma si erano allontanati prima di ritrovarsi per il tormentone dell'estate 2019, il cui video bollente aveva fatto impennare i rumors sulla loro relazione.

Lo ha spiegato la stessa cantante 22enne in un'intervista con E! News: "Lo amo con tutto il cuore e l'ho sempre amato. Ci conosciamo davvero da tanto tempo... Ci siamo sempre stati l'uno per l'altro".

"Penso che ci eravamo allontanati perché non uscivamo più così tanto - ha aggiunto - È stato divertente riconnettersi e tornare a uscire insieme".

Un amore che ha giocato un ruolo fondamentale nel suo processo creativo: "Innamorarmi, per me, tira fuori tutte le mie vulnerabilità - ha raccontato Camila Cabello - Mi sento più aperta. Quando sono innamorata ascolto le canzoni e piango. Piango più facilmente. Questo vuol dire che sono più aperta e più a contatto con le mie emozioni. Tutto lo spettro emotivo, gioia, paura, tutto".

Se gli Shawmila si conoscono da un sacco di tempo ma solo questa estate si sono messi insieme, anche "Señorita" ci ha messo un po' a concretizzarsi.

Camila ha recentemente spiegato che è stata un tira e molla per otto mesi, in cui a turno si dicevano di non volerla realizzare ma poi, finalmente, sono riusciti ad andare in studio di registrazione.

Per fortuna la canzone è diventata realtà e Camila Cabello e Shawn Mendes ci hanno regalato l'esibizione più sensuale di sempre agli MTV VMA 2019. Guarda tu stesso:

ph: getty images