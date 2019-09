Camila Cabello e Shawn Mendes protagonisti di un bacio che sembra uscito da un film romantico

<3

Sembra la scena finale di un film romantico, quella in cui i protagonisti coronano il loro amore con un bacio appassionato.

E invece sono Camila Cabello e Shawn Mendes che continuano a farci sognare con la loro love story.

Anche lo sfondo è piuttosto romantico, perché i due cantanti sono stati fotografati in un posto molto caro al canadese: la sua città natale, Toronto, dove domani terrà un concerto.

Prima a passeggio mano nella mano e poi è scattato un bacio travolgente: i capelli di Camila mossi dal vento e un abbraccio impetuoso, potrebbe essere la locandina di una commedia rosa! Puoi vedere la foto qui, sull'account Twitter di ETalk Canada.

A inizio settimana, Shawn Mendes aveva finalmente confermato di essere in una relazione.

Il cantante non ha citato Camila Cabello per nome ma dopo che erano stati avvistati a luglio, prima abbracciati a una festa e poi mano nella mano verso casa di lui e dopo che negli ultimi due mesi sono stati inseparabili - a Miami sono stati protagonisti di un bollente bacio in mare, a New York hanno festeggiato il compleanno del cantante, a Los Angeles sono stati fotografati mano nella mano, ancora intenti a baciarsi a Montreal e infine questo bacio a Toronto - possiamo ormai dare per scontato che si tratti proprio di lei.

E come dimenticare la sensualissima esibizione che ci hanno regalato agli MTV VMA 2019? Il tanto atteso bacio non c'è stato, ma non sono mancati i momenti da batticuore. Guarda tu stesso:

ph: getty images