Camila Cabello avvistata al cinema con il fidanzato Matthew Hussey

Non ci sarà presto un'uscita ufficiale pubblica di Camila Cabello e del suo Matthew Hussey, perché la star aveva spiegato lo scorso dicembre di voler mantenere la privacy sulla relazione.

Perciò dobbiamo accontentarci delle poche volte in cui i due vengono pizzicati insieme, come l'ultimo avvistamento.

L'artista e il fidanzato sono stati fotografati mentre lasciavano un cinema di Hollywood e, dopo aver visto un film, mentre tornavano verso l'automobile mano nella mano, Camila Cabello si è fermata a firmare un autografo a un fan.

La 21enne e il 31enne stanno insieme ormai da un anno e in una intervista con Marie-Claire la cantante di "Havana" aveva per una volta parlato di Matthew dicendo che sono molto simili e che lui la rende felice come non mai.



Intanto Camila Cabello sta lavorando al secondo album solista e con lei c'è dei produttori più quotati e di talento in circolazione: Mark Ronson!

ph: getty images