Cameron Diaz ha annunciato a sorpresa di essere diventata mamma

Cameron Diaz e Benji Madden hanno una lieta notizia da condividere con il mondo: sono diventati genitori!

Un annuncio arrivato a sorpresa, visto che non si sapeva che l'attrice fosse incinta. Attraverso un post Instagram, la coppia ha rivelato la nascita di una bambina e il nome della piccola: Raddix.

"Buon hanno dai Maddens - si legge nel post - Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha istantaneamente catturato i nostri cuori e completato la nostra famiglia".

La star 47enne e il chitarrista 40enne dei Good Charlotte hanno continuato spiegando che terranno la bimba lontana dai riflettori, così come hanno fatto in questi anni con la loro relazione: "Siamo contentissimi di condividere questa notizia ma sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccola. Quindi non posteremo foto e non condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è molto, molto carina!".

Cameron Diaz e Benji Madden avevano iniziato a uscire insieme nel 2014 e a gennaio 2015 si erano sposati.

